Теракт в Самарии: первые подробности и фото

По израильскому поселению Шакед на севере Самарии открыли огонь, подтвердили ЦАХАЛ в пятницу вечером.
Один дом был поврежден (на фото видно дыру в окне после попадания в него пули) сообщили в ЦАХАЛе, добавив, что о пострадавших в результате инцидента не сообщается.
ЦАХАЛ заявил, что в этот район были направлены войска для поиска подозреваемых, которые скрылись с места происшествия. Пули были выпущены из-за пределов населенного пункта.
Ответственность за нападение взяло на себя местное крыло палестинской террористической группировки «Исламский джихад».
Поселок в последнее время несколько раз подвергался нападениям.
В последние месяцы палестинские боевики неоднократно наносили удары по военным постам, войскам, действующим вдоль барьера безопасности в Самарии, израильским поселениям и гражданским лицам на дорогах.
Атаки произошли на фоне израильской антитеррористической операции, в основном сосредоточенного на северной части Иудеи и Самарии, чтобы справиться с серией палестинских нападений, в результате которых с начала года погиб 31 человек в Израиле.
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