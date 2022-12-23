Теракт в Самарии: первые подробности и фото

По израильскому поселению Шакед на севере Самарии открыли огонь, подтвердили ЦАХАЛ в пятницу вечером.

פיגוע ירי ללא נפגעים לעבר היישוב שקד בצפון השומרון: אחד הבתים נפגע מקליע@carmeldangor pic.twitter.com/uaAi82u7pH — כאן חדשות (@kann_news) December 23, 2022

Один дом был поврежден (на фото видно дыру в окне после попадания в него пули) сообщили в ЦАХАЛе, добавив, что о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

ЦАХАЛ заявил, что в этот район были направлены войска для поиска подозреваемых, которые скрылись с места происшествия. Пули были выпущены из-за пределов населенного пункта.

Ответственность за нападение взяло на себя местное крыло палестинской террористической группировки «Исламский джихад».

Поселок в последнее время несколько раз подвергался нападениям.

В последние месяцы палестинские боевики неоднократно наносили удары по военным постам, войскам, действующим вдоль барьера безопасности в Самарии, израильским поселениям и гражданским лицам на дорогах.

Атаки произошли на фоне израильской антитеррористической операции, в основном сосредоточенного на северной части Иудеи и Самарии, чтобы справиться с серией палестинских нападений, в результате которых с начала года погиб 31 человек в Израиле.

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