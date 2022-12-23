Вынесено обвинение подозреваемому в поджоге «некошерного» магазина телефонов в Иерусалиме

Пожар уничтожил магазин Kosher Phone в ультраортодоксальном районе Геула и затронул еще несколько соседних зданий.

В пятницу, 23 декабря, прокуратура предъявила обвинения жителю Бейт-Шемеша, 34-летнему Йегошуа Дадону. Его обвиняют в том, что в октябре 2022 года он вместе с тремя сообщниками поджег магазин мобильных телефонов в Иерусалиме, не соблюдавший требования ультраортодоксов по поводу «кошерности» телефонов.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что пожар уничтожил магазин Kosher Phone в ультраортодоксальном районе Геула и затронул еще несколько соседних зданий. Нанесенный ущерб оценивается в 600 тысяч шекелей. Дадону предъявлены обвинения в поджоге, вымогательстве путем угроз и воспрепятствовании правосудию.

«Именно арест Дадона спровоцировал бурные демонстрации ультраортодоксов в столичном районе Меа Шеарим в начале декабря. В результате серьезно пострадала Мирель Дзаловски, 40-летняя мать 11 детей. Ее сбил большой мусорный контейнер, который подожгли и разогнали по улице ультраортодоксальные экстремисты. Женщина получила тяжелые травмы», — напоминает издание.

Как указывается в материале, многие ультраортодоксальные евреи по указанию раввинов используют «кошерные» телефоны — устройства, лишенные интернета, радио и видеосвязи. Этот вопрос довольно жестко контролируется органом под названием Комиссия раввинов по коммуникациям. Она имеет сильное влияние на бизнес «кошерных» мобильных телефонов по всей стране. В ее распоряжении есть мощные инструменты для давления.

Подобные инциденты уже были в Иерусалиме и раньше, особенно в магазинах, отказавшихся выполнять требования комиссии. Владелец магазина, 26-летний Ицхак Дери, уверен, что стал мишенью экстремистов, после того как его бизнес недавно потерял сертификат, выданный комиссией.

Раньше Дери тесно сотрудничал с комиссией и выполнял ее указания. Но потом он отказался продавать смартфон, который комиссия сочла «некошерным» и в результате потерял ее сертификат.

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