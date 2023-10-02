Поселение в Хар-Хеврон обстреляли террористы, в ЦАХАЛе рассказали детали

Израильские военнослужащие прочесывают местность в поисках боевиков, открывших огонь.

В ночь на понедельник, 2 октября, под огнем палестинских террористов оказалось поселение Асаэль, расположенное в юго-восточной части Хевронского нагорья. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает издание "Детали".

В ЦАХАЛе рассказали, что нескольким домам был нанесен ущерб. После обстрела они вошли на территорию поселения и зафиксировали в стенах зданий многочисленные следы от пуль. Сейчас израильские военные прочесывают местность в поисках боевиков.

Известно, что дорогу 317 между поселениями Асаэль и Сусия пришлось временно перекрыть. О задержании подозреваемых пока информация не поступала.

Министр по делам поселенческого движения Орит Струк, которая прибыла на место происшествия, подчеркнула, что произошло чудо, что в результате обстрела никто из жителей поселения не пострадал, однако нельзя полагаться только на чудеса. Она призвала сделать все возможное, чтобы подобные теракты не повторялись.

"Курсор" писал ранее, что террористы пересекли забор со стороны Газы и подожгли военный пост ЦАХАЛа.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали восемь студентов Бирзейтского университета к северу от Рамаллы по подозрению в том, что они планировали совершить нападение в ближайшее время.

Напомним, что возле населенного пункта Мейрав, что на севере Израиля, обстрелу подвергся военный патрульный автомобиль Армии обороны Израиля. В ходе инцидента солдаты не пострадали, но транспортное средство получило повреждения.

Читайте также, что у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.