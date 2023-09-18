На севере Израиля террористы обстреляли автомобиль ЦАХАЛа

Среди военных пострадавших нет.

В понедельник днем, 18 сентября, возле населенного пункта Мейрав, что на севере Израиля, обстрелу подвергся военный патрульный автомобиль Армии обороны Израиля.

Об этом сообщает 7kanal.

В ходе инцидента солдаты не пострадали, но транспортное средство получило повреждения. Силы ЦАХАЛа начали преследование подозреваемых. Других подробностей пока не сообщается.

"Курсор" писал ранее, что в понедельник утром, 18 сентября, у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Еще мы писали, что в понедельник утром, 18 сентября, на контрольно-пропускном пункте "Мазмория" произошла попытка ножевого теракта. В результате инцидента, кроме нападающего, никто не пострадал. Появились новые детали произошедшего.

Напомним, что в знак протеста против наличия евреев возле священного места "Аль-Акса", палестинцы на юго-востоке сектора Газа подожгли шины возле разделительного забора и бросали камни. Израильские военные применили силу, открывая огонь из стрелкового оружия и гранат, содержащих слезоточивый газ.

Читайте также, что в субботу, 16 сентября, на военном блокпосте возле одного из населенных пунктов в районе Тулькарма произошла стрельба. Представитель ЦАХАЛа сообщил, что в ходе обследования местности было обнаружено несколько рюкзаков.