Поселок Мицпе-Хагит эвакуировали из-за лесного пожара

По данным Израильской пожарно-спасательной службы, поселение Мицпе-Хагит, которое находится в пустыне Биньямин в западной части Гуш-Адумим, было эвакуировано в среду днем, поскольку лесной пожар распространился вокруг поселения.
Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.
Огонь начался вокруг поселка, и пожарные пытаются не допустить, чтобы огонь охватил первый ряд домов.
Медики МАДА также прибыли на место, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим, если понадобится.
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.
Также сообщалось о трагедии с израильской туристкой в Шарм-эм-Шейхе: МИД выступило с заявлением. Израильтянка, проживавшая с мужем в курортном городе, была найдена мертвой после утопления в море. МИД работает над передачей ее тела для захоронения в Израиле.