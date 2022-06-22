Поселок Мицпе-Хагит эвакуировали из-за лесного пожара

В поселении вспыхнул лесной пожар, который начал стремительно распространяться, что грозит опасностью для жизни жителей.

По данным Израильской пожарно-спасательной службы, поселение Мицпе-Хагит, которое находится в пустыне Биньямин в западной части Гуш-Адумим, было эвакуировано в среду днем, поскольку лесной пожар распространился вокруг поселения.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Огонь начался вокруг поселка, и пожарные пытаются не допустить, чтобы огонь охватил первый ряд домов.

Медики МАДА также прибыли на место, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим, если понадобится.

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