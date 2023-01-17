После дипломатического скандала посол Иордании посещает Храмовую гору

После недавнего дипломатического инцидента посол Иордании в Израиле Гассан Маджали решил посетить Храмовую гору.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Маджали посещает священное место после того, как Амман вызвал посла Иерусалима по поводу инцидента.

אחרי התקרית עם שגריר ירדן בישראל ע’סאן אלמג’אלי וזימון שגריר ישראל בירדן לשיחת נזיפה אלמג’אלי נכנס למתחם מסגד אלאקסא וערך סיור במקום pic.twitter.com/cQlIxIKiF6 — sami abdulhamid سامي عبد الحميد (@samiaah10) January 17, 2023

Отметим, что недавно МИД Иордании вызвало посла Израиля Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.

Иорданские журналисты писали, что израильская полиция не позволила дипломату подняться на Храмовую гору. Однако в полиции опровергли эту информацию и сказали, что директор иорданского вакуфа прибыл вместе с послом без предварительного согласования с правоохранителями.

Там утверждают, что сотрудник полиции заметил посла, но не узнал его и не был осведомлен об ожидаемом визите. Он сообщил об этом своему командиру, дождался получения указаний и в связи с этим на непродолжительное время задержал их въезд в район Храмовой горы.

«Вопреки ошибочным публикациям, въезд посла не был предотвращен, но именно он решил в определенный момент покинуть место по собственной инициативе, в процессе информирования полицейским своего командира и получения соответствующих указаний. Если бы он подождал еще несколько мгновений, он бы вошел в район Храмовой горы», — сообщили в полиции и добавили, что если бы посол Иордании заранее согласовал свой визит с полицией, задержки бы не произошло.

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