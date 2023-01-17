После дипломатического скандала посол Иордании посещает Храмовую гору

17:26, Сегодня
Новости Израиля, Мировые новости
храмовая гора фото
Фото: Pixabay

В сети появилось видео с дипломатом.

После недавнего дипломатического инцидента посол Иордании в Израиле Гассан Маджали решил посетить Храмовую гору.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Маджали посещает священное место после того, как Амман вызвал посла Иерусалима по поводу инцидента.

Отметим, что недавно МИД Иордании вызвало посла Израиля Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.

Иорданские журналисты писали, что израильская полиция не позволила дипломату подняться на Храмовую гору. Однако в полиции опровергли эту информацию и сказали, что директор иорданского вакуфа прибыл вместе с послом без предварительного согласования с правоохранителями.

Там утверждают, что сотрудник полиции заметил посла, но не узнал его и не был осведомлен об ожидаемом визите. Он сообщил об этом своему командиру, дождался получения указаний и в связи с этим на непродолжительное время задержал их въезд в район Храмовой горы.

«Вопреки ошибочным публикациям, въезд посла не был предотвращен, но именно он решил в определенный момент покинуть место по собственной инициативе, в процессе информирования полицейским своего командира и получения соответствующих указаний. Если бы он подождал еще несколько мгновений, он бы вошел в район Храмовой горы», — сообщили в полиции и добавили, что если бы посол Иордании заранее согласовал свой визит с полицией, задержки бы не произошло.

Ранее мы рассказывали, что король Иордании сделал предупреждение правительству Израиля.

«Курсор» сообщал, что Израиль депортировал итальянку, задержанную в Иудее и Самарии.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.