Жилье в Тель-Авиве продолжает дорожать: названы причины

Эксперты отметили, что жилье в Тель-Авиве выросло на 18% за год и переходит на рискованную территорию.

Рынок недвижимости в Тель-Авиве подскочил на 18% в период со второй половины 2021 года по первую половину 2022 года. Это самый высокий показатель с 2010 года, наряду с увеличением объема непогашенных ипотечных кредитов на 18%.

В специальном отчете экономисты USB Bank заявили, что это самый быстрый скачок за 25 лет. Они разработали глобальный индекс пузыря на рынке недвижимости, который показывает, что Торонто и Франкфурт представляют самый высокий уровень риска среди мировых рынков жилья. В исследовании оценивались цены на жилую недвижимость в 25 известных городах мира.

В период с конца 2021 года по первую половину 2022 года цены на жилье в оцениваемых городах выросли в среднем на 10%, но глобальный жилищный бум подходит к концу. Исследование также показало, что цены на жилье в Тель-Авиве почти утроились в период с 2001 по 2017 год.

Арендная плата продолжала расти вместе с ростом покупных цен, что отражает нехватку квартир. После непродолжительного коррекционного периода падения в 2018 году рынок вернулся к очередной фазе ценовых скачков. В результате сейчас рынок рискует превратиться в пузырь.

На рынок жилья также влияют внешние факторы. Например, стоимость жилья в Дубае за последние два десятилетия росла и падала в ответ на мировые цены на нефть.

Часто меняющиеся цены на нефть и рост иммиграции вдохнули жизнь в рынок в прошлом году. Цены на жилье там выросли на 10% с середины 2021 по середину 2022 года. Арендная плата превысила рост цен на жилье за ​​последние четыре квартала. Таким образом, рынок продолжает пользоваться справедливой оценкой.

Но главная причина повышения связана с тем, что низкие процентные ставки привели к росту цен на жилье и оттолкнули их от уровня доходов и арендной платы. В некоторых городах средний рост цен составил 60%, в то время как реальный доход и арендная плата выросли всего на 12%.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожало страхование жилья. Решение проблемы в области страхования жилья требует создания системы, способной проверить состояние зданий.

150 миллионов шекелей: в Тель-Авиве продан участок у моря. Парковка в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир.

Курсор сообщал, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.

Напомним, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.