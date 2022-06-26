Последнее заседание: Беннет поблагодарил всех за огромные достижения правительства

Началось последнее заседание действующего правительства. Депутаты подарили друг другу бурные аплодисменты.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

На видео показано выступление премьер-министра Нафтали Беннета в начале заседания и реакция всех участников правительства.

Беннет заявил: «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить каждого из вас, я видел, как каждый из вас работает в своем офисе для граждан Израиля. Я никогда не слышал, чтобы кто-то заботился только о своем секторе или о его партии».

«Есть долгосрочные правительства с очень плохими достижениями, мы — краткосрочное правительство с огромными достижениями», — добавил премьер-министр.

«Курсор» ранее информировал, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда. В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ».

Также редакция сообщала, Кнессет рассмотрит законопроект «о скорой помощи», включающий льготы для пожилых людей. До своего роспуска правительство намерено поддержать закон «о скорой помощи». Льготы будут предусмотрены для пациентов, доставленных в машинах скорой помощи «Маген Давид Адом», а также для пожилых людей старше 80 лет.

Напомним, один из духовных лидеров Израиля публично выступил в защиту Бен-Гвира.