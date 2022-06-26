Один из духовных лидеров Израиля публично выступил в защиту Бен-Гвира

Родившийся в Тунисе раввин Меир Мазуз в прошлом месяце попал в заголовки и подвергся критике, когда назвал Лапида «свиньей», а Либермана — «предателем».

Один из духовных лидеров Израиля, известный сефардский раввин Меир Мазуз, раскритиковал некоторых ультраортодоксальных духовных и политических лидеров и поддержал депутата Итамара Бен-Гвира.

Слова раввина передает телеграм-канал Что там у евреев: “Заберет ли он (Бен-Гвир) голоса избирателей Агуды и ШАС? Какая разница. Он (Бен-Гвир) человек, который делает добро народу Израиля, и это главное. Тем более, в вопросе восхождения на Храмовую гору, есть раввинские авторитеты, которые разрешают подниматься на Храмовую гору, тем более в специфических зонах в этом месте. Ссоры между нами разрушают мир”.

«Курсор» ранее сообщал, что возле кладбища в Цфате вспыхнул пожар, жителей призвали запереться в домах. Из-за сильного задымления в районе жители одной из близлежащих улиц Ари были вынуждены запереться в домах. На месте работают несколько пожарных бригад.

Редакция также писала о протестах в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка. В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

Еще мы информировали, что в Галилее автомобиль сбил годовалую девочку. Девочка получила тяжелейшую травму головы. Парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в медицинский центр в Нагарии.

Напомним, спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны.