Посол Аргентины в Израиле ушел в отставку после осуждения за взяточничество

Посол Аргентины в Израиле и на Кипре Серхио Урибарри подал в отставку после того, как был приговорен к 8 годам тюремного заключения за «растрату и переговоры, несовместимые с государственной должностью».

Посол Аргентины в Израиле подал в отставку после осуждения за коррупцию на родине, и президент Альберто Фернандес принял отставку.

Серхио Урибарри был приговорен к восьми годам тюремного заключения за действия, совершенные им, когда он был губернатором провинции Энтре-Риос с 2007 по 2015 год, хотя он может оставаться на свободе в ожидании ряда возможных апелляций.

Урибарри, который, судя по всему, все еще находится в Израиле, пишет в Twitter, что приговор «является ярким примером произвола, несправедливости и злоупотребления правовым государством».

Суд установил, что Урибарри использовал эквивалент 8 миллионов долларов из провинциальных фондов, чтобы позиционировать себя в качестве возможного кандидата в президенты, отчасти путем продвижения регионального саммита, состоявшегося в 2014 году.

Судебный процесс начался в сентябре 2021 года и длился почти 50 слушаний до вынесения приговора в четверг. Помимо Урибарри в коррупции обвинялись еще 12 обвиняемых.

Ранее Курсор писал, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ушел с брифинга для иностранных послов, проведенного министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Яиром Лапидом в среду после того, как Ганц якобы назвал российское вторжение «конфликтом» и беспристрастно обсудил связи Израиля с обеими сторонами.