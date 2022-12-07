Посол Франции в Израиле выразил тревогу в связи с формированием нового правительства

Имидж Израиля во Франции сейчас находится в «плохой» фазе, сказал посол.

Посол Франции в Израиле Эрик Данон представил пессимистичный прогноз в отношении правительства Нетаниягу в беседе с высокопоставленным чиновником МИД.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Существует вероятность того, что регион будет более жестоким при правительстве Нетаниягу, которое будет создано», — сказал он в свете дипломатического инцидента, когда персонал консульства не был допущен в Израиль через контрольно-пропускной пункт в Вифлееме.

Посол также добавил, что в любом случае имидж Израиля во Франции сейчас находится в «плохой» фазе, и такие инциденты мешают посольству Франции защищать Израиль и доносить до Парижа позитивные сообщения. Об этом сообщили в эфире радио ЦАХАЛа.

Ранее Курсор писал, что Шакед приказала депортировать палестинского адвоката во Францию.

Кроме того, француза, отрицавшего Холокост, арестовали в Шотландии.