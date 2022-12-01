Шакед приказала депортировать палестинского адвоката во Францию

Чиновник заявил, что палестинец «сознательно решил повернуться спиной» к Израилю и «подорвать» его.

Министр внутренних дел Айелет Шакед распорядилась о депортации палестинского адвоката из Кафр-Акаб Салаха Хаммури, который «неустанно работал над распространением террора против Израиля».

Об этом сообщает Haaretz.

Осенью прошлого года Шакед ходатайствовала об аннулировании вида на жительство Хаммури, но этим летом БАГАЦ постановил проведение нового слушания по вопросу о его статусе проживания. Позже решили, что Хаммури, который также имеет французское гражданство, депортируют во Францию.

В письме адвокату Лии Цемель, представляющему интересы Хаммури, Шакед написала, что ее решение об аннулировании статуса постоянного жителя Хаммури основано на его «серьезных и опасных действиях».

«Вы занимаете руководящую должность в Народном фронте освобождения Палестинской автономии (НФОП) и являетесь высокопоставленным активистом террористической организации. Вы сознательно решили повернуться спиной к стране вашего проживания и подорвать ее, связав свою судьбу с террористической организацией, которая стремится нанести вред ее учреждениям и жителям», ‒ обратилась Шакед к Хаммури, который находится под административным арестом с марта.

Ожидается, что Хаммури освободят 4 декабря, в воскресенье, после чего его поместят под стражу Управления народонаселения и иммиграции до его депортации. Он отрицает, что является членом НФОП, и утверждает, что ему не разрешили ознакомиться с уликами против него.

В ноябре представители трех международных органов заявили, что шпионское ПО Pegasus было установлено на телефон Хаммури, а в экспертном заключении сотрудников службы безопасности, переданном Шакед, было сказано, что палестинский адвокат ‒ высокопоставленный активист НФОП и причастен к терроризму.

«Курсор» сообщал, что Шакед отклонила просьбу беженки, которой грозило принудительное обрезание.