Посол Ирана в Азербайджане написал угрозы израильскому послу

За чтение книги о Тебризе посол Израиля Джордж Дик получил угрозы от иранского представителя в Азербайджане. Он написал, что израильтянин «будет похоронен» за это.

Посол Израиля в Азербайджане получил угрозы от посла Ирана с намеком, что он будет «похоронен» за чтение книги.

Перед этим посол в Баку Джордж Дик разместил в Твиттере свою фотографию за чтением книгу под названием «Таинственные истории Тебриза».

Тебриз — город в Иране недалеко от границы с Азербайджаном. Он является столицей иранской провинции Восточный Азербайджан и большинство местных жителей — это азербайджанцы, их язык преобладает на этой территории.

«Я так много узнаю об истории и культуре Азербайджана в Тебризе из этой замечательной книги, которую мне недавно подарили», — сказал Дик, израильтянин-христианин арабского происхождения из Яффо.

Посол Ирана в Азербайджане, Сейед Аббас Мусави, в ответ опубликовал угрозы израильскому посланнику, что он будет «похоронен» за чтение книги.

«К сведению этого авантюрного мальчика: Наш любимый [Тебриз] известен как земля ПЕРВЫХ в гордой истории [Ирана]», — сказал Мусави.

«Судя по всему, ПЕРВЫЙ злобный сионист тоже будет похоронен ревностными жителями Тебриза. Никогда не пересекайте нашу красную линию, никогда!» — написал он.

Мусави ранее занимал пост пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана.

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