Посол Ирана в Азербайджане написал угрозы израильскому послу

Посол Израиля в Азербайджане получил угрозы от посла Ирана с намеком, что он будет «похоронен» за чтение книги.
Перед этим посол в Баку Джордж Дик разместил в Твиттере свою фотографию за чтением книгу под названием «Таинственные истории Тебриза».
Тебриз — город в Иране недалеко от границы с Азербайджаном. Он является столицей иранской провинции Восточный Азербайджан и большинство местных жителей — это азербайджанцы, их язык преобладает на этой территории.
«Я так много узнаю об истории и культуре Азербайджана в Тебризе из этой замечательной книги, которую мне недавно подарили», — сказал Дик, израильтянин-христианин арабского происхождения из Яффо.
Посол Ирана в Азербайджане, Сейед Аббас Мусави, в ответ опубликовал угрозы израильскому посланнику, что он будет «похоронен» за чтение книги.
«К сведению этого авантюрного мальчика: Наш любимый [Тебриз] известен как земля ПЕРВЫХ в гордой истории [Ирана]», — сказал Мусави.
«Судя по всему, ПЕРВЫЙ злобный сионист тоже будет похоронен ревностными жителями Тебриза. Никогда не пересекайте нашу красную линию, никогда!» — написал он.
Мусави ранее занимал пост пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана.
«Курсор» писал, что Израиль и Азербайджан подписали двустороннее авиационное соглашение.
Также мы сообщали, что Израиль нанес авиаудар по Дамаску: трое погибших, семеро раненых.