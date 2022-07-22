Израиль нанес авиаудар по Дамаску: трое погибших, семеро раненых

Армия обороны Израиля нанесла ночью авиаудары с Голанских высот по территории вокруг Дамаска. Комментариев со стороны ЦАХАЛа не поступало.

В пятницу Израиль нанес авиаудары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска. Атака проведена сразу после полуночи.

Государственные СМИ со ссылкой на военного чиновника сообщили, что ракеты были выпущены с Голанских высот. Известно, что сирийская армия смогла сбить некоторые ракеты с помощью ПВО. Атака также нанесла материальный ущерб, говорится в заявлении, без дальнейших разъяснений.

Сирийские СМИ сообщили, что убиты трое солдат, ранены еще семь, также подтвердили материальный ущерб.

Мощные взрывы были слышны как над сирийской столицей, так и на севере Израиля, сообщают местные СМИ.

Никаких комментариев со стороны Армии обороны Израиля, которая не комментирует отдельные удары, за исключением ударов в ответ на конкретные удары по Израилю, не поступало.

За последнее десятилетие израильские военные нанесли сотни авиаударов по Сирии, в основном для того, чтобы помешать попыткам иранских сил передать оружие ливанской террористической группировке Хизбалла или закрепиться на северной границе Израиля. Удары наносятся по базам связанных с Ираном военных формирований, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада.

Ранее Израиль обстрелял аэропорт Дамаска, чтобы помешать контрабанде оружия из Ирана. Сирийское воздушное пространство в значительной степени контролируется россией*, и в последние недели отношения с москвой значительно ухудшились.

Ранее «Курсор» писал про атаку на аэропорт Дамаска: сирийские СМИ рассказали о неожиданных деталях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!