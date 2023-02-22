Посол Израиля в ООН раскритиковал New York Times: Подвергаете опасности евреев во всем мире

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан написал письмо в New York Times, в котором раскритиковал политику этого издания.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Клеветнические повествования New York Times активно разжигают ненависть к моей стране, и в результате ваша газета играет роль в том, чтобы подвергать опасности евреев во всем мире», – написал он.

Ранее мы рассказывали, что Эрдан резко негативно высказался о комиссаре Совета ООН по правам человека, призвавшего отсрочить принятие законодательных изменений о реформе судебной системы. По его словам, этот комиссар, отвечающий за «один из самых антиморальных органов в мире», является последним человеком, который может учить Израиль демократии.

Постоянный представитель Израиля в ООН сказал, что у заявлений комиссара отсутствует юридическая и моральная сила, а также право вмешиваться во внутренние дела Израиля. Также он сказал, что Совет по правам человека является органом, в котором наша страна долгие годы подвергается «крайней дискриминации», а также против нее там создали «антисемитские комиссии по расследованию».

Дополнительно Эрдан предлагает комиссару по правам человека уделить внимание защите прав человека в Сирии, убийствам женщин и демонстрантов в Иране, преследованию гей-сообщества в ПА и длинным спискам террористических организаций и вопиющих несправедливостей, «которые он и его совет обычно игнорируют, прежде чем вмешиваться и проповедует мораль единственной демократии на Ближнем Востоке».

Также «Курсор» сообщал, что посол Израиля обвинил ООН в ненависти к евреям.