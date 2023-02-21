Гилад Эрдан жестко отреагировал на заявление ООН о судебной реформе

По словам постпреда в ООН, комиссар по правам человека не имеет права вмешиваться в дела Израиля.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг резкой критике комиссара Совета ООН по правам человека, который призвал отсрочить принятие законодательных изменений о реформе судебной системы.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Комиссар Совета ООН по правам человека, который отвечает за один из самых антиморальных органов в мире, — последний, кто может научить Израиль тому, что такое демократия. Его заявление не имеет юридической или моральной силы, и он не имеет права вмешиваться во внутренние дела Израиля», — заявил Эрдан.

Он добавил, что «Совет по правам человека — это орган, в котором Израиль на протяжении многих лет подвергается крайней дискриминации, орган, в котором против Израиля были созданы антисемитские комиссии по расследованию, и который Израиль никогда не признавал своим моральным принципом».

Постпреда в ООН также предложил комиссару по правам человека «разобраться с защитой прав человека в Сирии, убийствами женщин и демонстрантов в Иране, преследованием гей-сообщества в Палестинской автономии и длинным списком террористических организаций и вопиющих несправедливостей, «которые он и его совет обычно игнорируют, прежде чем вмешиваться и проповедует мораль единственной демократии на Ближнем Востоке».

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.