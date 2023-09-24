Посол Израиля в ООН сделал заявление накануне Йом-Кипура

Гилад Эрдан в преддверии священного дня процитировал раввина Джонатана Сакса.

Посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан в преддверии Йом-Кипура обратился с посланием к израильтянам.

Текст опубликован в Twitter дипломата.

В своем послании Эрдан процитировал раввина Джонатана Сакса.

"Самый важный урок этого удивительного дня заключается в том, что никогда не поздно измениться и жить иначе, чем мы жили в прошлом, принимая во внимание множество благословений, данных нам Богом. Давайте пронесем это вечное послание с собой на протяжении всего наступающего года. Желаю всем Гмар Хатима Това – пусть вы будете запечатаны в Книге Жизни", - написал Эрдан.

As Yom Kippur approaches and Jews around the world hurry to make their final preparations, I want to share a thought: Rabbi Sacks z’’l teaches us that the most important lesson of this awesome day is that it is never too late to change and live differently than we have done in… pic.twitter.com/KTp76ZLb8U — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 24, 2023

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление по случаю Йом-Кипура. В частности, глава Белого дома пожелал евреям в Израиле, США и во всем мире счастья.

"Бог призывает нас написать новую главу в истории нашей жизни и жизни нашей нации. С окончанием ужасных дней, давайте наберемся смелости внести необходимые изменения, чтобы преодолеть разрыв между миром, который мы видим, и миром, который мы ищем", - подчеркнул Байден.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.