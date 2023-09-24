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Посол Израиля в ООН сделал заявление накануне Йом-Кипура

22:38, Сегодня
Новости Израиля
гилад эрдан фото
Фото: Flash90
Гилад Эрдан в преддверии священного дня процитировал раввина Джонатана Сакса.

Посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан в преддверии Йом-Кипура обратился с посланием к израильтянам.

Текст опубликован в Twitter дипломата.

В своем послании Эрдан процитировал раввина Джонатана Сакса.

"Самый важный урок этого удивительного дня заключается в том, что никогда не поздно измениться и жить иначе, чем мы жили в прошлом, принимая во внимание множество благословений, данных нам Богом. Давайте пронесем это вечное послание с собой на протяжении всего наступающего года. Желаю всем Гмар Хатима Това – пусть вы будете запечатаны в Книге Жизни", - написал Эрдан.

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление по случаю Йом-Кипура. В частности, глава Белого дома пожелал евреям в Израиле, США и во всем мире счастья.

"Бог призывает нас написать новую главу в истории нашей жизни и жизни нашей нации. С окончанием ужасных дней, давайте наберемся смелости внести необходимые изменения, чтобы преодолеть разрыв между миром, который мы видим, и миром, который мы ищем", - подчеркнул Байден.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.

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