Посол Израиля в ООН сделал заявление накануне Йом-Кипура

Гилад Эрдан в преддверии священного дня процитировал раввина Джонатана Сакса.

Посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан в преддверии Йом-Кипура обратился с посланием к израильтянам.

Текст опубликован в Twitter дипломата.

В своем послании Эрдан процитировал раввина Джонатана Сакса.

"Самый важный урок этого удивительного дня заключается в том, что никогда не поздно измениться и жить иначе, чем мы жили в прошлом, принимая во внимание множество благословений, данных нам Богом. Давайте пронесем это вечное послание с собой на протяжении всего наступающего года. Желаю всем Гмар Хатима Това – пусть вы будете запечатаны в Книге Жизни", - написал Эрдан.

As Yom Kippur approaches and Jews around the world hurry to make their final preparations, I want to share a thought: Rabbi Sacks z’’l teaches us that the most important lesson of this awesome day is that it is never too late to change and live differently than we have done in… pic.twitter.com/KTp76ZLb8U

