Посол Израиля во Франции Яэль Герман подала в отставку в знак протеста

Посол Израиля во Франции Яэль Герман, союзница Яира Лапида, отправила письмо новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором сообщает, что уходит со своего поста в Париже.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Герман также уведомила МИД о своем решении. Она отметила, что гордится тем, что представляет Израиль при уходящем правительстве, которое, по ее словам, было основано на «демократии, правах человека и верховенстве закона».

Герман обвинила Нетаниягу и его новое правительство в нарушении принципов Декларации независимости Израиля и видении еврейского и демократического государства.

«К сожалению, в правительство, которое вы создали и возглавляете, входят представители партий, крайние позиции которых выражены в его директивах, в его политике и в заявлениях о законах — незаконных, на мой взгляд, законах, — которые оно намерено принять», – заявила Герман и добавила, что не может «лгать себе и продолжать представлять политику, которая так радикально отличается от того, во что я верю».

Герман, начавшая свою политическую карьеру в левой партии «Мерец», прошла в Кнессет от партии «Еш Атид» Лапида в 2013 году и занимала пост министра здравоохранения с 2013 по 2014 год. Лапид в качестве министра иностранных дел назначила Германа послом в 2021 году, что восприняли с опасениями, потому что она не говорит по-французски на уровне родного языка.

Несколько ранее МИД отказалось предпринимать какие-либо действия после того, как Герман сделала заявление по политической теме, что является нарушением Положения о государственной службе. Так, она заявила, что не уверена в том, что сможет представлять новое правительство, и пригрозила отставкой.

«Курсор» сообщал о полном составе нового правительства Нетаниягу.

Помимо этого с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.