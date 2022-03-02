Посол Майкл Герцог: Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Майкл Герцог заявил, что позиция Израиля станет окончательно ясна, когда его страна проголосует в ООН за резолюцию, осуждающую нападение России на Украину.

Во вторник посол Израиля в США Майкл Герцог вновь заявил, что Израиль поддерживает суверенитет Украины.

«Как повторил министр иностранных дел Яир Лапид, и как мы сформулировали нашим американским друзьям: Израиль верит в поддержание международного порядка и неоспоримо поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность», — написал Герцог.

«Эта позиция будет выражена на Генеральной Ассамблее ООН, когда мы проголосуем за резолюцию, осуждающую нападение России на Украину», — подчеркнул он.

Герцог пояснил: «Хотя наша моральная позиция ясна, мы стремимся придерживаться ее таким образом, чтобы сохранить свободу операций против Ирана в регионе, что отвечает интересам всех».

«Израиль стремится помочь продвижению дипломатического решения в Украине и предложил свои услуги для этой цели. Мы также направляем беспрецедентное количество гуманитарной помощи общим объемом 100 тонн. Мы считаем это нашим моральным, историческим и этическим долгом и рассматриваем дополнительные способы поддержки украинского народа», — заключил он.

Комментарии Герцога прозвучали в преддверии голосования на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу осуждения России за вторжение в Украину.

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