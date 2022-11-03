Посол США поговорил с Нетаниягу: С нетерпением жду нашей совместной работы

3 ноября, в четверг, посол США в Израиле Том Найдс поговорил с одержавшим победу на выборах Биньямином Нетаниягу.

Об этом он сообщил в Twitter.

«У меня был хороший разговор с Биньямином Нетаниягу. Я пожелал ему успехов по случаю победы и сказал, что с нетерпением жду нашей совместной работы по укреплению нерушимого союза между нами», – поделился Найдс.

Ранее мы рассказывали, что объявлены окончательные результаты выборов, по итогам которых блок Нетаниягу получил 64 мандата. Детальнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал о том, что президент Венгрии Виктор Орбан поздравил председателя Ликуда Биньямина Нетаньяху с победой на выборах.

«Какая великая победа Биньямина Нетаниягу в Израиле. Трудные времена требуют сильных лидеров. С возвращением», – написал Орбан.

Помимо этого, журналисты пишут, что член Кнессета Ярив Левин, соратник Нетаниягу, начал консультации с главами партий правого блока перед началом коалиционных переговоров. Официальные встречи должна начаться после окончательного объявления подсчета голосов.

Отметим, что Левина считают правой рукой Нетаниягу в Кнессете, потому что он бизнесом и политикой фракции. Также руководил переговорами о роспуске Кнессета с коалицией от имени возглавляемой Ликудом оппозиции. Также Левин – идейный вдохновитель программы судебной реформы партии и выступает за нее еще со времен работы юристом.