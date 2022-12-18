Посол США рассказал об отношении его страны к Нетаниягу

Том Найдс рассказал, что давно знаком с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу: «Он известен в США. Мы считаем, что он очень умен».

Американский посол Том Найдс считает, что США и сам президент Джо Байден имеют «очень хорошие» отношения с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Haaretz.

При Нетаниягу США будут продолжать оказывать поддержку Израилю против предвзятых международных расследований, а также выступать против легализации аванпостов и изменения статус-кво на Храмовой горе.

Посол США Том Найдс рассказал, что он давно знаком с новым премьер-министром. Отношения между Нетаниягу и президентом США на протяжении многих лет претерпевали значительные взлеты и падения, но Найдс убежден, что их отношения хорошие и они смогут сотрудничать, несмотря на крайние позиции высокопоставленных лиц в надвигающейся коалиции.

«Я давно его знаю. Я много разговаривал с ним после выборов, он известен в США, президенту и многим из нас в правительстве. Мы считаем, что он очень умен, очень хорошо разбирается в американской политике, и мы считаем, что у него очень хорошие отношения с Джо Байденом, и он говорит, что хочет быть премьер-министром всего Израиля», — рассказал Найдс.

Также посол рассказал, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир ему знакомы гораздо меньше.

Ранее Курсор сообщал, что в США во время испытаний разбился новый истребитель F-35B.

Также напомним, что в США раскрыли секретные документы по убийству Кеннеди.