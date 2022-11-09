В Ликуде заявили, что быстро сформируют правительство

Комментарии из уст политиков прозвучали на фоне сообщений о том, что Нетаниягу подталкивает партии к формированию правительства уже на следующей неделе.

Старший депутат от «Ликуда» Ярив Левин заявил в среду, что его партия стремится быстро сформировать следующее правительство Израиля, поскольку президент Ицхак Герцог начал официальные консультации с политиками, прежде чем поручить лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Комментарии Левина прозвучали на фоне сообщений о том, что Нетаниягу подталкивает партии к формированию правительства уже на следующей неделе.

«Мы приложим усилия, чтобы как можно быстрее сформировать правительство», – сказал Левин, доверенное лицо Нетаниягу и главный переговорщик партии.

Он сделал это заявление в официальной резиденции президента в Иерусалиме вскоре после того, как представил рекомендацию своей партии о привлечении Нетаниягу для формирования следующего правительства. Депутат от «Ликуда» Эли Коэн, входящий в делегацию партии, заявил, что правительство будет сформировано «в ближайшие недели», что он сказал после выступления Левина.

Нетаниягу не присутствовал на официальных консультациях с Герцогом, которому как президенту поручено определить, какой политик будет иметь право попытаться сформировать следующее правительство после выборов.

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