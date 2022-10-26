Посол Украины посетил одно из ведущих учебных заведений Израиля

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посетил одно из ведущих учебных заведений Израиля. В рамках визита украинский дипломат встретился с профессором Ури Сиваном, президентом Technion — Israel Institute of Technology и профессором Вайне Д. Капланом, вице -президентом по международным отношениям.

В ходе встречи участники обсудили вопросы сотрудничества университета с ведущими техническими вузами Украины. Кроме этого, была достигнута договоренность о возможности продолжения обучения украинских студентов в данном учебном заведении.

Посол также участвовал в открытии выставки «Woman of valor», которая через портреты отважных женщин-переселенцев передает боль украинского народа, страдающего от войны, развязанной россией* против Украины.

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил Щаранскому, что Израиль — одна из стран, которые могут помочь защитить небо Украины. Киев усилил свои призывы к Израилю поделиться опытом и технологиями противовоздушной обороны, так как рф* в последние недели все больше использует иранские дроны-камикадзе для атак по Украине.

урсор писал, что Ицхак Герцог представил доказательства использования иранских БПЛА в войне в Украине. Президент Израиля Ицхак Герцон представил разведданные касательно использование БПЛА иранского производства против гражданских лиц в войне против Украины.

Курсор сообщал, что Михаэль Бродский рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву. «Ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность за выход в отношениях с россией за «красные линии», обеспечив поставки оружия в Украину», — заявил Бродский.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!