Зеленский — Щаранскому: Израиль — одна из стран, которые могут помочь защитить небо Украины

Киев усилил свои призывы к Израилю поделиться опытом и технологиями противовоздушной обороны, так как рф* в последние недели все больше использует иранские дроны-камикадзе для атак по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Натаном Щаранским, бывшим министром кабинета министров Израиля и председателем правления Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве и подчеркнул важность того, чтобы Израиль занял твердую проукраинскую позицию в войне с россией.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Он сказал, что нейтралитет только способствует союзу между россией и Ираном. Он говорил о важности защиты неба и [сказал], что Израиль — одна из немногих стран, которые могут быть полезны», — сказал Щаранский The Times of Israel в телефонном разговоре сразу после 20-минутной встречи.

Зеленский разговаривал с Щаранским и тремя другими членами правления Бабьего Яра в течение 45 минут после встречи один на один. Украинский бизнесмен Виктор Пинчук присоединился лично, а бывший сенатор США Джо Либерман и американский миллиардер Рональд Лаудер приняли участие в Zoom.

Зеленский заверил группу, что его правительство продолжит поддерживать строительство нового музея в Бабьем Яре , где в 1941 году было расстреляно около 34 000 евреев.

Президент Украины добавил, что российское вторжение придает памяти о Холокосте еще большее значение, по словам Щаранского, потому что «мы должны говорить об уроках, которые не были усвоены».

Правление провело свое заседание в Киеве в знак поддержки Украины, и именно Зеленский предложил сесть за стол переговоров с группой.

«Зеленский казался гораздо более уставшим, чем в последний раз, когда я видел его незадолго до войны, никаких формальностей и дистанции нет. Он яркий. Мне очень понравилось с ним общаться», — сказал Щаранский об украинском лидере.

Щаранский сказал, что Киев во время войны напоминает ему Израиль, где «солдаты становятся частью жизни кафе и ресторанов».

Щаранский был ярым сторонником Украины с тех пор, как россия вторглась в страну в конце февраля, и призывал израильских чиновников изменить свою относительно нейтральную политику в войне. На прошлой неделе он вместе с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком провел видеоконференцию с лидерами еврейских организаций, попросив их подтолкнуть Иерусалим к обеспечению Киева системами ПВО.

«Наш долг — сделать все, чтобы Израиль это сделал. Это нужно народу Украины, но это нужно и нам как части свободного мира, потому что президент рф владимир путин посягнул на основы свободного мира и хочет лишить нас этой свободы», — заявил Щаранский.

Несмотря на неоднократные поставки гуманитарной помощи в Украину, Израиль отклоняет просьбы Киева о оборонительном оружии, особенно о системах противоракетной обороны, которые можно было бы использовать для отражения российских авиаударов, несмотря на выражение сочувствия бедственному положению страны.

Ранее Курсор писал, что Ицхак Герцог представил доказательства использования иранских БПЛА в войне в Украине. Президент Израиля Ицхак Герцон представил разведданные касательно использование БПЛА иранского производства против гражданских лиц в войне против Украины.

Курсор сообщал, что Михаэль Бродский рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву. «Ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность за выход в отношениях с россией за «красные линии», обеспечив поставки оружия в Украину», — заявил Бродский.

Сообщалось, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Курсор сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

Также министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. При этом, Ганц исключает любые поставки оружия Украине. .

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!