Посол Украины в Израиле посетил Сдерот

Посол Украины Евгений Корнийчук по приглашению Israeli Trauma Coalition (ITC) посетил Roklen Resilience Center и Animal-Assisted Therapy Center в Сдероте.

В рамках визита дипломат провел встречи с директором ITC г-жой Тальєе Леванон, директором RRC г-жой Гилой Барзилай, заместителем мэра Сдерот госпожой Хава Нахшоновой, а также сотрудниками центра.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Фейсбук.

Украинским представителям рассказали о модели (Emergency Prepardness — Community Resilience — Direct Care), базовых принципах деятельности и задачах RRC, подготовке специалистов, организационной структуре и алгоритме взаимодействия центра с муниципалитетом элитой города и общиной.

Кроме этого, рассказали о тех мерах, которые город реализует в рамках оказания помощи украинским семьям, которые находятся в поиске временного приюта в Сдероте.

С 2005 года Сдерот является постоянной целью для ракетных ударов из Газы. Именно перед лицом такой повседневной угрозы обеспечивается его эффективная жизнь.

На фоне развязанной россией* войны против Украины, опыт Израиля в создании устойчивого развития гражданского общества может быть очень полезен Украине.

Посольство выражает искреннюю благодарность ITC за оказанную в настоящее время помощь. Также отдельная благодарность выражается представителям ITC Максу Голденбергу и Омеру Егози за организацию визита.

Ранее Курсор писал, что Израиль отправит в Украину новую партию помощи. Офис министра обороны Израиля сообщил о том, что передаст Украине более тысячи шлемов, защитных жилетов и противогазов. Помощь будет передана в ближайшие недели.

Кроме этого, Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев. Верховный суд Израиля отменил решение Шакед об установлении квоты на украинских беженцев. В суде считают, что вынужденная временная миграция украинцев не представляет угрозы для страны.

Курсор сообщал, что посол Украины заявил, что запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни. Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!