Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан не посещать столицу

Посольство США в Иерусалиме заявило, что американским гражданам сейчас не стоит посещать столицу еврейского государства. Кроме того, в представительстве ограничили время, когда сотрудники посольства и их семьи могут въезжать на территорию Старого города.
Все дело в недавних террористических атаках и беспорядках, которые устраивают арабы в этом районе.
В заявлении посольства говорится, что госслужащие Штатов и их семьи «не могут входить в Старый город после наступления темноты и по пятницам», добавляя, что Шхемские ворота, а также ворота Ирода и Львиные ворота также остаются закрытыми.
Ранее Курсор сообщал, что лидер ХАМАСа посовещался с главой МИДа рф по поводу происходящего в Иерусалиме. Так, глава террористов Хания поблагодарил представителя россии за поддержку. Примечательно, что ранее подобный разговор провели владимир путин и Махмуд Аббас.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что 20 верующих пострадали из-за очередных столкновений на Храмовой горе.
Еще напомним, что Фонд наследия Стены Плача озвучил статистику посещения благословения коэнов в Песах.