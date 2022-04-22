Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан не посещать столицу

Дипломатов и их семьи ограничили во времени посещения Старого города. Все дело в недавних терактах, а также беспорядках, которые устраивают палестинские арабы.

Посольство США в Иерусалиме заявило, что американским гражданам сейчас не стоит посещать столицу еврейского государства. Кроме того, в представительстве ограничили время, когда сотрудники посольства и их семьи могут въезжать на территорию Старого города.

Все дело в недавних террористических атаках и беспорядках, которые устраивают арабы в этом районе.

В заявлении посольства говорится, что госслужащие Штатов и их семьи «не могут входить в Старый город после наступления темноты и по пятницам», добавляя, что Шхемские ворота, а также ворота Ирода и Львиные ворота также остаются закрытыми.

Ранее Курсор сообщал, что лидер ХАМАСа посовещался с главой МИДа рф по поводу происходящего в Иерусалиме. Так, глава террористов Хания поблагодарил представителя россии за поддержку. Примечательно, что ранее подобный разговор провели владимир путин и Махмуд Аббас.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что 20 верующих пострадали из-за очередных столкновений на Храмовой горе.

Еще напомним, что Фонд наследия Стены Плача озвучил статистику посещения благословения коэнов в Песах.