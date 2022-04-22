Лидер ХАМАСа посовещался с главой МИДа рф по поводу происходящего в Иерусалиме

Глава террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания поговорил с главой МИДа россии* сергеем лавровым. Во время разговора они обсуждали ситуацию в секторе Газа и в Иерусалиме.
Так, глава террористов Хания поблагодарил представителя россии за поддержку. Примечательно, что ранее подобный разговор провели владимир путин и Махмуд Аббас.
Лавров во время разговора с Ханией осудил разгон беспорядков на Храмовой горе силами безопасности Израиля. И вот уже сам Хания обратился к арабам и призвал их мобилизоваться 22 апреля якобы в «защиту святых мест».
Отметим, что примерно 200 человек в пятницу утром уже снова вступили в противостояние с полицией. Экстремисты бросают в правоохранителей камни, а те используют светошумовые гранаты.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что террористы в Газе готовят подземные туннели к возможной войне с Израилем.
Также Курсор писал, что глава ХАМАСа предупредил о предстоящей «битве».
Еще напомним, что ХАМАС выпускает по Израилю устаревшие ракеты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!