Лидер ХАМАСа посовещался с главой МИДа рф по поводу происходящего в Иерусалиме

Глава террористической группировки призвал всех арабов «мобилизоваться» после молитвы на Храмовой горе, чтобы якобы защитить святые места 22 апреля.

Глава террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания поговорил с главой МИДа россии* сергеем лавровым. Во время разговора они обсуждали ситуацию в секторе Газа и в Иерусалиме.

Так, глава террористов Хания поблагодарил представителя россии за поддержку. Примечательно, что ранее подобный разговор провели владимир путин и Махмуд Аббас.

Лавров во время разговора с Ханией осудил разгон беспорядков на Храмовой горе силами безопасности Израиля. И вот уже сам Хания обратился к арабам и призвал их мобилизоваться 22 апреля якобы в «защиту святых мест».

Отметим, что примерно 200 человек в пятницу утром уже снова вступили в противостояние с полицией. Экстремисты бросают в правоохранителей камни, а те используют светошумовые гранаты.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что террористы в Газе готовят подземные туннели к возможной войне с Израилем.

Также Курсор писал, что глава ХАМАСа предупредил о предстоящей «битве».

Еще напомним, что ХАМАС выпускает по Израилю устаревшие ракеты.