Постпред Израиля в ООН дал оценку речи Абу Мазена на Генассамблее

Постоянный представитель Израиля в Организации объединенных наций (ООН) Гилад Эрдан раскритиковал председателя Палестинской автономии Абу Мазена после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам Эрдана, выступление Мазена с трибуны ООН было «иллюзорным, пронизанным ложью и оторваным от реальности», что еще раз доказало, что «его время ушло».

«Раз за разом он использует трибуну ООН для подстрекательства против Израиля и поддержки финансируемых им террористов», — отметил Эрдан.

Как сообщал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен в пятницу во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке заявил, что Израиль саботирует решение о создании двух государств.

«Понятно, что Израиль предпочел не участвовать в мирном процессе и не ссылаться на соглашения в Осло, он саботировал и продолжает саботировать решение о создании двух государств. Израиль не верит в решение о создании двух государств, поэтому у нас нет партнера в Израиле, с которым мы могли бы вести переговоры», — сказал палестинский лидер.

Он также отметил, что выступает от имени более 14 миллионов палестинцев, которые «все еще переживают последствия Накбы».

«Наша надежда на мир практически отсутствует из-за оккупации. Дамы и господа, вы хотите лишить нас надежды? Израиль не является партнером мира. Понятно, что Израиль, который игнорирует решения международного сообщества, решившего не быть партнером в мирном процессе, работает над тем, чтобы разрушить решение о двух государствах», — добавил Мазен.

Также Курсор информировал о том, что, по мнению Мазена, Израиль должен продемонстровать готовность вернуться за стол переговоров.