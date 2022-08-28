Пострадал за мороженое: турист в Иерусалиме был избит продавцом

Комментарии туриста пришлись не по душе владельцу небольшого магазина в Иерусалиме, торговавшего мороженым. В результате турист получил серьезные травмы головы.

Владельцу магазина мороженого в Старом городе Иерусалима было предъявлено обвинение за жестокое нападение на туриста.

Об этом сообщил Maariv.

Продавцу не понравились комментарии туриста о мороженом в его магазине настолько, что он сильно ударил посетителя по голове. Инцидент произошел полторы недели назад. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали владельца бизнеса после того, как он попытался сбежать и спрятаться в торговом доме.

А в воскресенье, 28 августа, полиция объявила, что предъявила обвинение владельцу бизнеса в Старом городе за нападение на туриста, причиной которому послужило мороженое, а вернее его цена.

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