В Нетании задержали членов преступной группировки: подробности

Подозреваемые были задержаны и отправлены на допрос, в их автомобилях полиция обнаружила оружие, дубинки и бронежилеты.

В понедельник, 26 сентября, сотрудники израильской полиции задержали 15 жителей Нетании по подозрению в участии в преступной группировке.

Об этом сообщает издание «Детали».

Детективы специального подразделения по борьбе с преступностью (ILF) совместно со спецназом «Ясам» провели операцию по задержанию членов преступной группировки. На нескольких автомобилях жители Нетании приехали к тюрьме, чтобы встретить своего босса, который должен был выйти на свободу.

Полиция их задержала и отправила на допрос. В их машинах был проведен обыск, при котором были изъяты пистолет, три бронежилета, ножи и дубинки. После допроса будет приниматься решение о продлении содержания под стражей подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что высокопоставленный источник в полиции утверждает, что в последнее время появилось много предупреждений, что в Иудее и Самарии, а также в Иерусалиме, могут произойти теракты.

Еще мы писали, что в Рамле в рамках операции по предупреждению преступной деятельности среди арабов в регионе были конфискованы семь взрывных устройств.

Напомним, что в ночь на 26 сентября, в Самарии не обошлось без эксцессов. В поселении Алон Мора палестинцы открыли огонь по домам. Информация о пострадавших пока не поступала.