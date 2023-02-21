Повышение процентной ставки банка: Смотрич выступил с заявлением

Министр финансов признал, что повышение будет тяжелым для домохозяйств, но защитил независимость Банка Израиля.

Министр финансов Бецалель Смотрич в понедельник защитил Банк Израиля от критики со стороны правительства в связи с его решением повысить базовую процентную ставку до самого высокого уровня с 2008 года, поскольку центральный банк изо всех сил пытается сдержать растущую инфляцию и ослабление шекеля.

«Независимость центрального банка Израиля имеет основополагающее значение для нашей сильной и инновационной экономики. Как министр финансов я решительно выступаю против популистских заявлений, угрожающих независимости Банка Израиля», — написал Смотрич в Твиттере на английском и иврите.

«Как правительство, мы предоставим бюджет, который вкладывает значительные средства в инфраструктуру для экономического роста, а также пакет помощи для тех, кто действительно в ней нуждается», — добавил он.

В заявлении на иврите также признается, что повышение ставок «действительно затрудняет жизнь многим домохозяйствам».

Смотрич опубликовал свое заявление после того, как министр иностранных дел Эли Коэн и член парламента от Ликуда Дэвид Битан раскритиковали решение банка в понедельник поднять ставку на 50 базисных пунктов до 4,25 процента.

Его публичный упрек своим коллегам на английском языке, вероятно, был попыткой успокоить иностранных инвесторов и рейтинговые агентства, которые уже обеспокоены влиянием запланированной судебной реформы на экономику и не одобряют политическое вмешательство в денежно-кредитную политику банка.

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