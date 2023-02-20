Смотрич отказался присутствовать на встрече у премьера с начальником Генштаба

Министр финансов был вынужден оправдываться и заявил, что вовсе не бойкотирует Герци Халеви.

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич отказался явиться на встречу в канцелярии премьер-министра, узнав, что в числе присутствующих будет начальник Генштаба Герци Халеви.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что в итоге Нетаниягу провел встречу с Галантом и Халеви без Смотрича.

«Нетаниягу приглашал на встречу министра обороны Галанта и министра Смотрича, чтобы обсудить вопрос о передаче Смотричу контроля над гражданской администрацией. Это закреплено коалиционными соглашениями, но Нетаниягу, подписывая соглашения, публично обещал их не исполнять и оставить всю администрацию на оккупированных территориях под безраздельным контролем начальника Генштаба», — напоминает издание.

Журналисты также отмечают, что гражданская администрация беспрекословно исполняет приказы армейского командования и сносит нелегальные поселенческие форпосты, как делала это при всех правительствах любой степени “правизны”.

«Смотрич, разумеется, негодует и требует выполнять соглашения. Нетаниягу пообещал “обсудить вопрос” с партнером по коалиции, но не предупредил Смотрича, что на обсуждение приглашен и начальник Генштаба. … Однако отказ от встречи с начальником Генштаба — скандальный поступок. … Смотричу пришлось оправдываться, он заявил, что вовсе не бойкотирует Герци Халеви и дважды встречался с ним в качестве министра финансов», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал министру финансов Бецалелю Смотричу немедленно передать ему власть над гражданской администрацией Минобороны в соответствии с коалиционным соглашением их партий.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета заявил, что сотрудничество гражданской администрации с Евросоюзом нелегитимно. Орит Струк отвергнул вмешательство ЕС в строительство в Иудее и Самарии.