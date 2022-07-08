Повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно — аналитики

Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый управляющим профессором Амиром Яроном, повысил процентную ставку на 0,5% до 1,25%. Несмотря на то, что это был третий раз в этом году, когда Банк Израиля повысил процентную ставку, и впервые с 2011 года, когда он поднял ее на 0,5%, некоторые аналитики считают, что повышение должно было быть больше.

Главный экономист инвестиционного дома Meitav Dash Алекс Забежинский заявил: «По нашей оценке, несмотря на относительно высокий рост процентной ставки, Банк Израиля все еще «отстает». Экономика Израиля находится в более ранней по сравнению с другими странами фазе развития инфляции. Если США и другие страны уже достигли пика или находятся после пика, то в Израиле пик не ожидается еще несколько месяцев».

Он добавил: «В Израиле до сих пор нет явных признаков падения спроса, которое могло бы снизить инфляционное давление. В дополнение к тому факту, что Израиль находится на более ранней стадии развития роста инфляции, у Банка Израиля также еще одна уникальная проблема, связанная с обменным курсом. Его поведение полностью совпадает с поведением фондового рынка США. Банк Израиля почти не имеет на него влияния, хоть он и стал существенным инфляционным фактором. Ослабление шекеля примерно на 5 % с момента последнего решения по процентной ставке (23 мая) только добавило 0,5% к годовой инфляции. Если фондовый рынок продолжит падать, Банку Израиля необходимо будет повысить процентные ставки более сильно, даже если падение фондового рынка будет вероятно, из-за ослабления экономической активности».

Главный стратег Psagot Investment House Ори Гринфельд сказал: «По нашей оценке, в условиях высокой инфляции в Израиле и высокой волатильности на мировых рынках существует опасность дальнейшего ослабления шекеля, и из-за переключения внимания с шекеля к внутренней инфляции, Банк Израиля должен приспособить темпы повышения ставок к глобальным событиям».

Гринфельд прогнозирует дальнейшее повышение процентной ставки в Израиле на 0,5% в августе, а сам Банк Израиля прогнозирует, что процентная ставка достигнет 2,75% ко второму кварталу 2023 года.

Ранее Курсор писал, что падение шекеля по отношению к доллару продолжается. Шекель колеблется около порога 3,50 шекеля за доллар впервые с мая 2020 года, поскольку фондовые рынки резко падают.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Наша редакция сообщала, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару. Учитывая, что стоимость бензина в Израиле напрямую связана с ценой нефти на мировых рынках и курсом доллара, сейчас трудно прогнозировать, что произойдет со стоимостью топлива и доллара в ближайшее время.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Амир Ярон, управляющий банка, говорит, что израильская система обладает «впечатляющей способностью к росту» даже в условиях неопределенности, обещает и дальше сдерживать инфляцию.