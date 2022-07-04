Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку

Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку на 0.5% до 1.25%. Таким образом прайм-ставка также подскочит до 2,75 процента

О решении Банка Израиля написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Это самый резкий рост за последние 11 лет. Это мягко говоря, очень плохие новости, израильтянам придётся платить больше за машканты (ипотеки), ссуды и кредиты. Ставка продолжит расти в течение года», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Уровень безработицы в Израиле снизился до 3% в первой половине июня с 3,4% во второй половине мая, сообщает Центральное статистическое бюро, что чуть выше исторического минимума в 2,9% в первой половине апреля.

Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов. О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.

Еще напомним, что бизнес сократил объемы производства на 20-25 процентов. В экономике повысились риски возникновения рецессии — спада производства или замедления темпов экономического роста.