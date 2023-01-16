Появились данные о динамике ВВП в третьем квартале 2022 года

В Центральном статистическом бюро отметили, что активность в бизнес-секторе была ниже общего прироста.

Валовой внутренний продукт Израиля в третьем квартале 2022 года вырос на 1,9%.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщило Центральное статистическое бюро, информирует портал Maariv.

В то же время в ведомстве отметили, что активность в бизнес-секторе была ниже общего прироста, так как валовой внутренний продукт бизнеса увеличился всего на 0,6%.

«Положение частных лиц ухудшилось, так как валовой внутренний продукт на душу населения уменьшился на 0,3%, а личное потребление уменьшилось на 2,2%. Между тем, государственное потребление увеличилось на 6,5%, а экспорт увеличился на 2,2%», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в декабре Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало пересмотренную оценку роста валового внутреннего продукта Израиля, которая несколько ниже оценки, опубликованной месяцем ранее. Оценка прошлого месяца в 2,1 процента роста ВВП была снижена до расчетного годового показателя в 1,9 процента в третьем квартале этого года.

«Личное потребление на душу населения снизилось на 4,4% в годовом исчислении в третьем квартале после роста на 6,9% в годовом исчислении во втором квартале. Расходы на оплату жилья, топлива, электроэнергии и тому подобных товаров выросло на 2,6 процента», — говорится в сообщении.

По данным Банка Израиля в третьем квартале баланс активов, находящихся за границей резидентов Израиля, сократился примерно на 19 миллиардов долларов (около трех процентов) до примерно 618 миллиардов долларов на конец сентября. Снижение произошло в основном за счет уменьшения остатков активов в портфеле торгуемых ценных бумаг.

Также Курсор писал о том, что в Израиле был зафиксирован небольшой рост безработицы. Так, в декабре количество безработных увеличилось до 4,3%, что составляет 189,2 тыс., по сравнению с 4,1%, (181,1 тыс.) в ноябре.