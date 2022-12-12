Появились новые подробности напряженного разговора Нетаниягу и Левина – СМИ

Журналисты поделились новыми подробностями между депутатом Кнессета Яривом Левиным и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает inn.

Отметим, что 11 декабря, в воскресенье, Нетаниягу попросил Левина взять портфель правосудия в новом правительстве. В ответ Левин решил потребовать от него неписаного обещания, согласно которому депутат получит поддержку, необходимую для кардинального реформирования системы правосудия. В частности, он хочет изменить Закон об основаниях для суждений, процесс выборов судей и положения о приоритете над Верховным судом.

Нетаниягу не стал выдавать Левину «карт-бланш» и призвал его к постепенному проведению реформ системы правосудия. На фоне этого Левин решил отказаться от портфеля правосудия, после чего он получит от Нетаниягу пост временного спикера Кнессета. Левин пообещал уйти в отставку до того, как новое правительство приведут к присяге, но существует вероятность, что его переназначат и выберут бессменным спикером.

По информации журналистов, в ходе разговора Левин дал понять, что полноценным образом реформирует план передачи выбора судей Верховного суда, если он станет министром юстиции.

«Если я изменю метод отбора судей, то могу получить 15 заявлений об отставке. Меня это не впечатляет», – заявил он.

Лидер Ликуда ответил, что, возможно, Левин изменит метод отбора «некоторых судей», но Левин отказался от частичных изменений и добавил: «Вы помните, почему в прошлый раз я отказался взять на себя министерство юстиции».

Сам Левин опроверг подробности этой беседы, а в офисе Нетаниягу отказались от комментариев.

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