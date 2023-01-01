Появились новые подробности об официальной резиденции Нетаниягу

Дом Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме стал официальной резиденцией премьер-министра.

Личная квартира премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме стала официальной резиденцией премьер-министра, поскольку в резиденции, которая служила ему в прошлом на улице Бальфур, продолжается ремонт.

As the official prime minister's residence is under construction at the moment, @Netanyahu's apartment in central Jerusalem has become the official residence of the prime minister just a kilometer away. https://t.co/1Ku37CbW2D — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 1, 2023

Частная резиденция Нетаниягу находится на улице Газа, 35, и хотя это здание хорошо известно и его можно сфотографировать, оно размыто на картах Google. Нетаниягу жил там последние несколько десятилетий в дополнение ко второму дому в Кесарии, которым он владеет.

Жители улицы Газа в последние дни выразили обеспокоенность по поводу того, что улица — одна из главных артерий Иерусалима, ведущая к центру города, — может быть забита, и по ней невозможно будет проехать или пройти.

В течение двух лет, предшествовавших его отстранению от должности в 2021 году, возле резиденции Нетаниягу на улице Бальфур регулярно проходили акции протеста.

Резиденция на Бальфуре недоступна из-за ремонтных работ, которые начались после того, как Нетаниягу освободил дом, когда его сменил на посту премьер-министра в июне 2021 года Нафтали Беннет. Последний остался жить в своем частном доме в Раанане, к неудовольствию его соседей, пострадавших от строгих мер безопасности.

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