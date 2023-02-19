ЦАХАЛ пресек контрабанду оружия с ливанской границы в Израиль

ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия и боеприпасов на сумму около 150 000 шекелей из Ливана в Израиль рано утром в воскресенье, 19 февраля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израильские силы безопасности выявили возможную попытку контрабанды возле Араб-эль-Арамша, на северной границе Израиля с Ливаном. В сопровождении сил северного пограничного подразделения израильской полиции прибыли на место происшествия и арестовали одного подозреваемого, а затем конфисковали четыре пистолета и неустановленное количество магазинов.

Подозреваемый вместе с оружием был доставлен в полицию Израиля для дальнейшего допроса.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу, 17 февраля, охранники контрольно-пропускного пункта Минобороны предотвратили попытку контрабанды оружия в Палестинскую автономию (ПА). Подозреваемых остановили на контрольно-пропускном пункте Ричан и задержали для дальнейшего допроса, а их оружие конфисковали.

Также «Курсор» сообщал, что на фоне недавних терактов в Израиле зафиксировано увеличение запросов на получение лицензий на огнестрельное оружие на 400%. Эту информацию представили в ходе обсуждения в Комитете национальной безопасности Отдела лицензирования огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности.

По словам главы подразделения, до 2021 года каждый год подавали примерно 10 тысяч заявок, но в 2021 году по итогам операции «Страж стен» их количество возросло еще на 10 тысяч, а после множественных террористических атак в марте в прошлого года население подало 42 тысячи заявлений.

«Дайте оружие тем, кто живет там, где риск и опасность высоки. Не давайте оружие тому, кто просит», – заявил председатель комитета депутат Кнессета Цвика Фогель.

Также в нашей стране создали подкомитет по конфиденциальным и секретным вопросам, в состав которого входят Фогель, депутат кнессета от «Ликуда» Моше Саада и депутат кнессета от «Еш Атид» Мерав Бен-Ари.