«Мы идем к эскалации»: глава ХАМАСа выступил с угрозами Израилю

Лидер ХАМАСа за границей Халед Машаль сказал, что «ситуация движется к эскалации».

Лидер ХАМАСа Халед Машаль сказал, что «ситуация движется к эскалации в (месяц) Рамадан (который начнется в третью неделю марта), и что мы сталкиваемся с периодом кипения».

Машаль призвал палестинцев объединиться в кампании против Израиля, «поскольку нас объединяет территория, и перед лицом хулиганского правительства нет спасения от единства. Борьба объединила нас в Шхеме, Дженине, Газе и других городах».

В этом контексте Машал сказал, что «родина (Палестина) не будет возвращена, кроме как через сопротивление / борьбу во всех ее формах» и, в конце концов, «Палестина будет освобождена».

Машаль призвал арабские страны преодолеть свои разногласия, действовать в соответствии с их принадлежностью к исламской нации и в соответствии с концепцией, согласно которой основной конфликт должен оставаться с «оккупантами и колонизаторами».

В послании арабским странам, нормализовавшим отношения с Израилем, Машаль сказал, что нормализация не пойдет им на пользу, и, по его словам: «Оккупация — это ворона, которая только утащит вас», поскольку «оккупация не принесла арабским странам ничего, кроме разрушения в результате политических отношений с ней».

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Еще мы писали, что высокопоставленный член ХАМАСа заявил: Внутренний кризис в Израиле – возможность для палестинского сопротивления.

Напомним, что в Великобритании еврейский студент судится с университетом из-за эссе, где он раскритиковал ХАМАС.