Появилось видео жестокого нападения на ультраортодокса в Иерусалиме

Рабочий в Иерусалиме атаковал ультраортодокса на строительной площадке. Видео, которое активно распространяется в соцсетях, поразило израильтян своей жестокостью.

Среди израильтян в Facebook активно распространяется видео, содержащее жестокие кадры.

Судя по всему, оно было сделано вчера на улице Бар-Илан в Иерусалиме.



На кадрах зафиксировано, как охранник дико швыряет ультраортодокса и пинает его, видимо, из-за того, что ультраортодоксы якобы мешают работе.

Напомним, что 9-летнего мальчика атаковал питбуль, когда ребенок шел с братом по улице к киоску с шаурмой в Ярке. Братья прошли мимо хозяина собаки, которая была привязана на железной цепи. Согласно предъявленному ему обвинительному заключению, 32-летний житель держал собаку непривитой, без клейма и без лицензии, необходимой для питбуля.

Как ранее писал Курсор, владелец фермы сегодня в среду подвергся нападению с камнями на пастбище. Медики МАДА и фельдшеры оказали ему помощь и эвакуировали его в больницу Сорока в легком состоянии с травмами верхней части тела.