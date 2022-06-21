Появился первый опрос общественности после сообщения о роспуске Кнессета

Израиль готовится к пятым выборам в Кнессет за три с половиной года.

Вчера премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили о своем намерении распустить Кнессет и теперь Израиль готовится к новым выборам.

Радиостанция 103FM и институт политических исследований Panels Politics, провели опрос. Если бы выборы состоялись сегодня, то партия «Ликуд» могла бы получить 36 мандатов в Кнессете. Второе место досталось бы партия «Еш атид», которая набрала бы 20 мандатов. На третьем месте оказался «Религиозный сионизм» с 10 мандатами.

«Кахоль-Лаван» может рассчитывать на 8 мандатов, ШАС, «Ямина» и «Авода» смогли бы получить по 7 мандатов каждая, «Яадут а-тора» и «Объединенный список» — по 6 мандатов каждая.

Согласно опросу, НДИ мог бы рассчитывать на 5 мандатов, «Тиква Хадаша» и РААМ – на 4 мандата каждая. При этом МЕРЕЦ не смогла бы преодолеть избирательный барьер.

Опрос показал, что блок Биньямина Нетаниягу мог бы получить 59 мандатов, а блок его противников – 55 мест в Кнессете.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».