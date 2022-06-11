Пожар на автобусной станции в Цфате: жуткие кадры с места события

Очевидцы сняли на видео горящие автобусы, а также сфотографировали последствия большого пожара. На снимках видно, что все транспортные средства сгорели дотла.

Неизвестные сожгли 18 автобусов на центральной автобусной станции в Цфате.

И вот на телеграм-канале Израильские трудовыебудни показали видео пожара, а также фотографии последствий.

Напомним, что жители города сообщили, что слышали громкие взрывы. Некоторые даже подумали, что начался ракетный обстрел, а потому сильно испугались. Обстоятельства инцидента еще расследуются. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Курсор сообщал, что в Рамат-Гане двое вооруженных мужчин хотели надругаться над женщиной. Жительница Рамат-Гана шла ночью по улице, когда к ней подъехал автомобиль. В машине сидели двое мужчин, один из которых внезапно достал пистолет. Он наставил его на женщину и потребовал, чтобы та сняла штаны. В противном случае угрожал застрелить.

Кроме того, напомним, что в Петах-Тикве 65-летняя женщина была найдена мертвой в своей квартире. Супруг женщины был задержан для расследования по подозрению в причастности к ее смерти. Муж ранее не судим, и о каких-либо его насильственных действий в отношении жены неизвестно.

Еще напомним, что в бассейне иерусалимского района Рамот произошло страшное ЧП.