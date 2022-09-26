На шестом шоссе загорелся автомобиль: подробности

Во время работы пожарных движение на дороге было перекрыто полицией. После ликвидации пожара шоссе вновь открыли для проезда.

На шоссе № 6 вечером в понедельник, 26 сентября, на обочине шоссе перед развязкой Бака загорелся автомобиль.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные, которые приняли меры, чтобы потушить горящее авто.

«Пожарная бригада со станции Хадера … потушила транспортное средство с помощью специальных средств и предотвратила распространение огня на близлежащее поле», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что во время работы пожарных движение на дороге было перекрыто полицией. После ликвидации пожара шоссе вновь открыли для проезда.

Как сообщал Курсор, 18 сентября, на шоссе № 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало не менее пяти человек.

Грузовик перевернулся на дороге и рухнул на несколько легковых автомобилей. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили не менее пяти человек, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, начали расследовать обстоятельства и причины ДТП.

Курсор писал ранее, что сегодня, 18 сентября, дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Атлит, расположенного на побережье Средиземного моря. В результате аварии пострадали три человека.

Еще мы писали, что в результате ДТП в промышленной зоне в Омере погибла полуторагодовалая девочка. Ребенок попал под колеса автомобиля.

Напомним, в конце августа в Турции произошла масштабная авария, в результате которой погибло как минимум 16 человек. Пассажирский автобус въехал в припаркованный пожарный автомобиль, машину информационного агентства «Ихлас» и бригаду «скорую» помощь.