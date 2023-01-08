Пожар в школе в Бейтар-Илите: появились кадры с места события

На место происшествия работали пожарные и волонтеры, которые эвакуировали из здания около 400 учеников.

В сети появились кадры пожара, который утром в воскресенье, 8 января, вспыхнул в школе в городе Бейтар-Илит.

Соответствующее видео опубликовано на портале Kanal7.

СМИ также приводят комментарий по поводу инцидента командира пожарного расчета Коби Эреза.

«Ещё до прибытия на место происшествия мы заметили вдалеке густой черный дым, поднимающийся от школы. Кроме того, понимая, что в школе много учеников, мы дали указание бригаде начать эвакуацию студентов», — поделился Эрез.

По его словам, «по прибытии на место происшествия, мы приступили к двум основным задачам, одна из которых заключалась в том, чтобы безопасно эвакуировать учащихся за пределы школы, чтобы они не пострадали».

Как сообщал Курсор, утром в воскресенье, 8 января, в школе в Бейтар-Илите вспыхнул пожар. На место прибыли пожарные и волонтеры, которые эвакуировали из здания около 400 учеников.

Ранее Курсор писал о том, что 14 декабря в Модиине произошел пожар в торговом центре «Испро». К счастью, обошлось без пострадавших.

Посетителей и работников торгового центра быстро эвакуировали. На место приехали бойцы Службы пожарной охраны и выявили очаг возгорания, после чего приступили к тушению пожара. При осмотре задымленных помещений людей не было обнаружено.

Также Курсор информировал о том, что пожарные бригады прибыли ​​в дом на улице Ласкова в Петах-Тикве после сообщений о пожаре, который вспыхнул на месте происшествия. После тушения пожара в квартире был обнаружен 86-летний мужчина без признаков жизни и с сильными ожогами на теле.