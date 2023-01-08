В Бейтар-Илите в школе вспыхнул пожар, сотни детей эвакуированы

Сегодня утром в школе Бейтар-Илите вспыхнул пожар. На место прибыли пожарные и волонтеры, которые эвакуировали из здания 400 учеников.

В спасательной службе сказали: «Получив сообщение о пожаре, на место происшествия срочно выехали бригады пожарных. Еще до прибытия на место происшествия мы заметили густой черный дым. Понимая, что в школе много учеников, мы дали указание персоналу начать их эвакуацию».

В заявлении также говорится: «По прибытии на место происшествия мы приступили к двум основным задачам, одна из которых заключалась в том, чтобы безопасно эвакуировать учащихся за пределы школы, чтобы они не пострадали. После сканирования здания мы можем сказать, что в школе не осталось людей, и пожарные работают над очагом возгорания».

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