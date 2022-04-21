Пожар в здании в Тират-Кармеле: есть пострадавшие

Появилась информация о пожаре в жилом доме в Тират-Кармеле, причины возгорания еще выясняются.

В жилом доме в Тират-Кармеле вспыхнул пожар. Согласно информации, в результате возгорания пострадали два человека.

Об этом сообщает Maariv.

Медики МАДА прибыли на место и оказали первую помощь пострадавшим, которые отравились дымом. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Причины пожара еще выясняются.

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