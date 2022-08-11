Выделяет миллионы: Ганц рассказал, кто финансирует Исламский джихад для нападения на Израиль

Иран ежегодно выделяет миллионы долларов Исламскому джихаду, чтобы он мог атаковать Израиль, заявил в четверг министр обороны Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим кипрским коллегой.
По его словам, Иран также передает техническую разведку для создания военных баз в Газе, с которых можно будет атаковать гражданские центры на юге Израиля.
«Израиль будет продолжать действовать против эмиссаров Ирана вместе с нашими партнерами. Мы будем продолжать работать вместе для стабильности всего региона», — заявил Ганц.
Напомним, что израильские силы демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон в ночь со среды на четверг и эвакуировали проживавших там активистов-поселенцев.
Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.
Курсор также писал, что Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.