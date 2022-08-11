Выделяет миллионы: Ганц рассказал, кто финансирует Исламский джихад для нападения на Израиль

Иран ежегодно выделяет миллионы долларов Исламскому джихаду, чтобы он мог атаковать Израиль, заявил в четверг министр обороны Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим кипрским коллегой.

Gantz, Kohavi visit major Zionist regime drill in Cyprus pic.twitter.com/VALgJqS48Q — Middle East News (@Draganov313) May 31, 2022

По его словам, Иран также передает техническую разведку для создания военных баз в Газе, с которых можно будет атаковать гражданские центры на юге Израиля.

«Израиль будет продолжать действовать против эмиссаров Ирана вместе с нашими партнерами. Мы будем продолжать работать вместе для стабильности всего региона», — заявил Ганц.

Gantz in Cyprus: We have a trained army that is ready for the challenges that lie ahead: Defense Minister Benny Gantz visits Cyprus for drill taking part of IDF's large-scale month-long exercise. https://t.co/69GM8t1ZXn ArutzSheva pic.twitter.com/Yd6tuVErcE — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) June 1, 2022

Напомним, что израильские силы демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон в ночь со среды на четверг и эвакуировали проживавших там активистов-поселенцев.

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.

Курсор также писал, что Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.