Правительства четырех стран сделали совместное заявление о новых поселениях в Иудее и Самарии

Правительства выразили несогласие с любыми действиями, которые «ставят под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств».

Правительства Аргентины, Бразилии, Чили и Мексики заявили в пятницу, 17 февраля, что они «глубоко обеспокоены» решением Израиля расширить поселения в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Наши правительства выражают свое несогласие с любыми действиями, которые ставят под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств», — говорится в совместном заявлении четырех государств.

Также отмечается, что «действия Израиля нарушают международное право». Кроме того, страны призывают обе стороны «возобновить переговоры и воздержаться от эскалации насилия».

Как сообщал Курсор, министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании и Италии во вторник, 14 февраля, выступили с совместным заявлением относительно строительства новых поселений в Иудее и Самарии.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что стороны «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

До этого Курсор информировал о том, что Кабинет министров одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: « Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.