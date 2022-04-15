Правительство Израиля может продержаться до следующего Песаха, если мы все сделаем правильно — Лапид

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что «нынешний политический кризис непрост, но с ним можно справиться».

«Это правительство будет здесь на следующий Песах, если коалиционный кризис будет правильно урегулирован», — заявил министр иностранных дел Яир Лапид, пояснив, что можно продолжать действовать без большинства в Кнессете.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Нынешний политический кризис непрост, но им можно управлять. Если мы будем работать правильно, это правительство будет здесь на следующую Песах и на следующую. Это будет не просто, но мы это сделаем. Это отличное правительство, и мы приложим все усилия, чтобы оно продолжалось», — сказал Лапид.

Он выступил более чем через неделю после того, как депутат Кнессета Идит Сильман (Ямина) вышла из коалиции. Этот шаг лишил коалицию узкого большинства в 61 место до 60 из 120 членов парламента.

«В Израиле были правительства с гораздо меньшим количеством мест, чем 60, которые добились больших успехов», — сказал Лапид.

Лапид также заявил, что правительство может оставаться стабильным на уровне 60 мест, особенно с учетом того, что правый блок, возглавляемый лидером партии «Ликуд» и бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, имеет только 54 места.

«Все, что произошло, это то, что оппозиция поднялась с 53 до 54 [мест], вот и все. У нас 60 мест, а у них вместо 53 мест 54 места», — отметил министр.

«Объединенный список не будет частью правительства или коалиции», — сказал Лапид, добавив, однако, что «мы продолжим работать с ним в Кнессете, как и все все эти годы».

По словам Лапида, это делали и прошлые правительства во главе с Нетаниягу.

«Я не допущу ситуации, когда Нетаниягу ежедневно сотрудничает с нами, а потом сообщает нам, что это запрещено. Если он думает, что это удастся, то он меня не знает», — сказал Лапид.

«Да, мы будем работать с Объединенным списком для голосования [для продвижения законодательства]; все фракции и все правительство сделали это», — добавил он.

Лапид сказал, что, по его мнению, правительство, состоящее из левых, центристских и правых партий, могло бы найти способ найти компромисс по вопросам, важным для правых избирателей.

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