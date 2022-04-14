СМИ: Ганц и Саар могут баллотироваться вместе, если правительство рухнет

Фракция «Новая надежда» Саара, которая в недавних опросах едва преодолевает порог в 3,25%, получит спасательный круг от партии «Кахоль Лаван» министра обороны.

Министр обороны Бени Ганц и министр юстиции Гидеон Саар могут баллотироваться в общем списке на следующих выборах в Израиле, что может произойти скорее раньше, чем позже из-за нынешнего кризиса внутри коалиции, сообщает KAN News в среду.

Фракция «Новая надежда» Саара, которая в недавних опросах едва преодолевает порог в 3,25%, получит спасательный круг от партии «Кахоль Лаван» министра обороны.

По сообщениям, политики в правительстве смирились с преждевременным крахом правительства, который кажется неизбежным из-за отставки председателя коалиции депутата Кнессета Идит Сильман на прошлой неделе.

Согласно СМИ, Ганц считает, что список «Новой надежды» может добавить ценный опыт к его относительно неопытному списку и помочь позиционировать его фракцию как правоцентристское движение.

В многочисленных отчетах, охватывающих период с момента последних выборов и по сегодняшний день, говорилось, что «Кахоль Лаван» может объединиться с «Новой надеждой» и даже с партией «Ямина» премьер-министра Нафтали Беннета, чтобы сформировать большой правоцентристский блок в Кнессете для противодействия главе оппозиции Биньямину Нетаниягу — фракцией «Ликуд», крупнейшей в Кнессете.

В интервью всем основным израильским каналам Беннет выразил уверенность в стабильности своей коалиции и заявил, что она может выжить только в том случае, если этого захотят ее члены.

Беннет также опроверг сообщения о том, что «Объединенному списку» будет предложено присоединиться к коалиции, чтобы компенсировать потерю голоса Сильман после того, как лидер «Объединенного списка» Айман Удэ призвал израильских полицейских отказаться от приказов.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС угрожает Израилю из-за планов провести ритуальное жертвоприношение на Храмовой горе.